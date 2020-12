A Secretaria Estadual de Saúde (SES) realizou na última sexta-feira (18), a entrega de um veículo e equipamentos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para municípios do Litoral Norte. O automóvel foi entregue em Osório e os equipamentos foram destinados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tramandaí. Entre os presentes na entrega estavam o atual prefeito de Osório, Eduardo Abrahão; o prefeito eleito de Osório, Roger Caputi; o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano Saltiel; a coordenadora da 18ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS), Janete Ferro Teixeira; e a secretária adjunta de Saúde do RS, Aglaé Regina da Silva.

O veículo entregue em Osório foi um furgão. Ele vai ser utilizado pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER III) do município para o transporte de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Enviado pelo Ministério da Saúde, é um modelo Renault Master, adaptado com plataforma de acessibilidade. A capacidade é para até três cadeirantes, além de seis passageiros e o motorista. Outras quatro cidades gaúchas também foram beneficiadas com o mesmo tipo de veículo.

“Este veículo vem aumentar a qualidade do trabalho realizado no local, proporcionando conforto e adaptabilidade para os pacientes. A rede de saúde precisa ser vista por nós da gestão estadual e municipal com todo carinho e dedicação”, disse a secretária Aglaé. Já para Janete “o furgão será fundamental para o serviço, que poderá ser melhor aproveitado ao receber pacientes que moram mais longe”, disse a coordenadora da 18a CRS.

Equipamentos de UTI

A UPA de Tramandaí recebeu da SES seis respiradores de transporte e seis monitores de UTI, para reforçar a rede de saúde do Litoral Norte durante o período de veraneio. A entrega foi viabilizada com o envolvimento da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte). Luciano Saltiel aproveitou para agradecer os equipamentos doados pela SES e falar da importância deles para o tratamento da Covid-19 na região.

“Com o agravamento da pandemia de Covid-19 e com a expectativa de receber milhares de pessoas na cidade durante os próximos meses, esses equipamentos são extremamente bem-vindos”, declarou o secretário de Saúde de Tramandaí. Vale ressaltar que a entrega dos equipamentos faz parte da operação RS Verão Total 2020/2021, iniciada oficialmente no último sábado (19), e que segue até o final de fevereiro de 2021.

Foto: Marília Bissigo