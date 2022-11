Municípios do Litoral conquistam Prêmio Boas Práticas

Na noite da última quarta-feira (23), foi realizada a cerimônia de premiação do 4º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal. A premiação foi realizada no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, junto ao Smart Cities Park, evento nacional voltado para a inovação e empreendedorismo na gestão pública municipal.

Ao todo, concorreram 557 projetos, de 220 prefeituras, sendo premiados 45 projetos, de 36 municípios, incluindo três do Litoral Norte (veja os projetos contemplados no final da matéria). Na Categoria Ecossistemas de Inovação, Santo Antônio Patrulha ficou com o 1º lugar. Na Categoria Turismo, Mampituba foi o segundo colocado. Já na Categoria Saúde, Xangri-lá ficou com a terceira posição.

Na oportunidade, os três primeiros colocados de cada categoria foram contemplados com troféu, conferindo o título de 1º, e 2º e 3º lugares, além de certificado, atribuindo o selo de boas práticas às ações desenvolvidas pelas prefeituras gaúchas. Para avaliação, foram considerados critérios como inovação, criatividade, aplicabilidade, sustentabilidade, perenidade e impacto social.

Promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o Prêmio Boas Práticas é um instrumento para identificar, reconhecer, disseminar e estimular a realização de práticas bem-sucedidas, inovadoras e replicáveis, desenvolvidas pelas administrações municipais, que contribuam para a implementação de políticas públicas locais.

Em seu discurso, o presidente da Famurs e prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, ressaltou que, com esse prêmio, a entidade busca incentivar e fomentar as iniciativas que impactam diretamente a vida de cada cidadão. “Os projetos que hoje saem vitoriosos possuem acima de tudo um DNA: fazem a diferença na vida dos moradores dos seus municípios e trazem resultados reais para as suas cidades. Nada é mais inovador do que promover uma mudança real”, salientou.

PROJETOS PREMIADOS LITORAL NORTE

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO

1º: Santo Antônio da Patrulha – InovaSAP

2º: Lajeado – Pro Move Lajeado

3º: Gravataí – Startup Gravataí

TURISMO

1º: Erechim – Linha Turismo Erechim

2º: Mampituba – Mampituba Vale dos Canyons

3º: São José do Norte – A Educação Patrimonial sob a ótica do Turismo Cultural em SJN

SAÚDE

1º: Erechim – Estratégias para assegurar e humanizar o acesso à Saúde Mental

2º: Lavras do Sul – Farmácia do Bem

3º: Xangri-Lá – A oferta de Implante Contraceptivo na Atenção Primária à Saúde