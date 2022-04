O governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) efetivou 269 convênios integralmente, em mais de 200 municípios gaúchos, dentro do Avançar no Esporte. Os recursos são destinados para melhorias de espaços públicos de práticas esportivas. No total, o programa destinará R$ 125,8 milhões em investimentos.

O Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva foi criado com a intenção de aprimorar e reformar espaços esportivos em cidades do RS. O projeto Ilumina Esporte tem o objetivo de melhorar as condições de espaços de esporte e lazer em áreas públicas, ampliando as suas iluminações. As duas ações totalizam cerca de R$ 113 milhões em investimentos.

Em relação ao Projeto Ilumina Esporte, dois municípios do Litoral Norte serão contemplados com R$ 507 mil. Osório solicitou R$ 400 mil, tendo contrapartida de aproximadamente R$ 743,8 mil, por parte do município. Já Imbé solicitou R$107,5 mil, tendo contrapartida de R$ 46,1 mil.

Já quanto ao Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva, quatro cidades da região serão beneficiadas com o valor de aproximadamente R$ 1,313 milhão. Desse valor, Osório receberá R$ 600 mil, com contrapartida de R$ 321,8 mil. Os demais beneficiados são: Capão da Canoa (R$ 546,9 mil solicitado com contrapartida de R$ 233,9 mil), Itati (R$ 200 mil solicitado com contrapartida de R$ 65,3 mil) e Palmares do Sul (com R$ 167 mil solicitado e contrapartida de R$ 50,2 mil).

No total, as cidades do Litoral Norte deverão receber R$ 1,8 milhão, sendo um milhão de reais apenas para Osório (veja todos os valores detalhados no final da matéria). Vale ressaltar que, conforme o edital dos projetos, os municípios têm 90 dias para iniciar o processo de licitação a partir da liquidação.

ILUMINA ESPORTE MUNICÍPIO PEDIDO (R$) CONTRAPARTIDA (R$) Imbé 107.539,31 46.100,00 Osório 400.000,00 743.839,26 TOTAL 507.539,31 789.939,26 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICÍPIO PEDIDO (R$) CONTRAPARTIDA (R$) Capão da Canoa 545.994,64 233.997,70 Itati 200.000,00 65.312,57 Osório 600.000,00 321.840,32 Palmares do Sul 167.000,00 50.201,36 TOTAL 1.512.994,64 671.351,95 MUNICÍPIO PEDIDO (R$) CONTRAPARTIDA (R$) Litoral Norte 2.020.533,95 1.461.291,21

Foto: Divulgação

