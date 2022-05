Municípios do Litoral Norte devem receber R$ 8,2 milhões

Com o apoio de autoridades e parlamentares durante a XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei (PLN) 003/2022, que repassara R$ 7,67 bilhões para Estados e municípios. Os valores são referentes às arrecadações em leilões dos volumes excedentes da cessão onerosa da Petrobras em áreas não concedidas do pré-sal.

Do valor total do crédito, R$ 4,67 bilhões serão destinados aos Estados, R$ 334 milhões para o Estado do Rio Janeiro e R$ 2,6 bilhões serão repartidos entre os municípios brasileiros. A área técnica de Receitas Municipais da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) calculou a estimativa de quanto será o repasse para cada município gaúcho.

As 23 cidades do Litoral Norte receberão aproximadamente R$ 8,2 milhões. Capão da Canoa deve receber o maior valor: R$ 769,3 mil, assim como Tramandaí. Osório irá receber o valor de R$ 699.422,00 (seiscentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais). Os menores valores serão pagos a Capivari do Sul, Caraá, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Tavares e Três Forquilhas: R$ 209,8 mil (veja os valores previstos para cada município da região na tabela no final da matéria).

Conforme o texto, fica limitada a aplicação de recursos recebidos por Estados e municípios para despesas previdenciárias ou de investimentos. As despesas previdenciárias não se limitam ao ente, mas também a todos as pessoas jurídicas de direito público e privado integrantes de sua administração direta ou indireta. O PLN foi aprovado na última quinta-feira (28/04), no encerramento da Marcha a Brasília. Durante a abertura do evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já havia anunciado o crédito aberto pelo governo federal. No Painel do Congresso, os parlamentares reforçaram o projeto e os esforços para votá-lo imediatamente.

MUNICÍPIOS VALOR PREVISTO (R$) Arroio do Sal 279.769,00 Balneário Pinhal 349.711,00 Capão da Canoa 769.364,00 Capivari do Sul 209.827,00 Caraá 209.827,00 Cidreira 349.711,00 Dom Pedro de Alcântara 209.827,00 Imbé 419.653,00 Itati 209.827,00 Mampituba 209.827,00 Maquiné 209.827,00 Morrinhos do Sul 209.827,00 Mostardas 279.769,00 Osório 699.422,00 Palmares do Sul 279.769,00 Santo Antônio da Patrulha 629.480,00 Tavares 209.827,00 Terra de Areia 279.769,00 Torres 629.480,00 Tramandaí 769.364,00 Três Cachoeiras 279.769,00 Três Forquilhas 209.827,00 Xangri-lá 349.711,00 LITORAL NORTE 8.253.184,00

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some