Municípios do Litoral Norte recebem reforço no policiamento

Com a proximidade do início do Verão e das festas de final de ano, o movimento nas cidades do Litoral Norte gaúcho já começou a aumentar. Pensando na segurança dos turistas e também da população local, o governo do Estado mandou um reforço para o policiamento do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral).

Na quinta-feira (1), foram apresentados os 40 agentes do 3º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que atuarão na região até o início da Operação Golfinho, prevista para começar no dia 23 de dezembro. A recepção foi realizada na sede do CRPO Litoral, em Osório e contou com a presença do comandante do CRPO Litoral, o coronel Sergio Gonçalves dos Santos; o chefe do Estado-Maior do CRPO Litoral, o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros; o comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), o tenente-coronel Noé Jesus da Costa; o comandante do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), o major Luiz César Lima dos Santos; os tenentes Alexandro Sebastiany (3ª Cia/3º Batalhão Rodoviário) e Leonardo Zanini (Pelotão Ambiental), além dos majores Bruck e Fabio Hax.

Foto: BM