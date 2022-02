A Secretaria Estadual de Saúde (SES) está distribuindo nesta semana uma nova remessa de doses de vacinas contra a Covid. Na segunda-feira (7), foram entregues aos municípios 189.960 vacinas dos fabricantes Pfizer e Coronavac destinadas ao público infantil. Já nesta terça (8), serão distribuídas 303.250 vacinas da Astrazeneca para dose de reforço da população com 18 anos ou mais. Vale ressaltar que as vacinas do público infantil poderão todas ser utilizadas para primeira dose (D1).

O Rio Grande do Sul ainda recebeu 323.500 doses de vacinas da fabricante Janssen. Os frascos ficarão reservados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para envio posterior.

LITORAL NORTE – Os 23 municípios do Litoral Norte gaúcho receberam 8.530 doses da vacina contra o novo coronavírus.Desse total, 5.330 foram da Coronavac e as outras 3,2 mil da Pfizer. Só em Osório foram entregues 1.130 doses, sendo 780 da Coronavac e 350 da Pfizer.

A vacinação em Osório segue sendo realizada de segunda a sexta-feira. Na 1ª dose podem se vacinar crianças a partir de cinco anos. A vacinação é somente nos Postos Central e de Atlântida Sul. Já para pessoas com 12 anos ou mais a aplicação ocorre em todos os Postos de Saúde.

Para a segunda dose estão sendo aplicadas as vacinas da Aztrazeneca, Coronavac e Pfizer (todos os Postos). Já a dose de reforço está sendo aplicada para maiores de 18 anos, também em todos os postos. Vale ressaltar que, a dose de reforço da Janssen está ocorrendo só no Posto Central.

A vacinação ocorre das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h. Lembrando que aos sábados, ela ocorre na parte da manhã (das 8h às 12h), na Unidade de Saúde Móvel, que fica estacionada no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na região central da cidade.

Foto: Paul Hennessy

