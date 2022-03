Os municípios do Litoral Norte receberam na segunda-feira (21), os recursos referentes aos royalties do petróleo do mês de março. Os royalties são uma compensação financeira devida à União aos estados, Distrito Federal e aos municípios beneficiários pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis.

Os royalties incidem sobre o valor da produção do campo e são recolhidos mensalmente pelas empresas concessionárias por meio de pagamentos efetuados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) até o último dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a produção.

Neste mês, os quatro municípios do Litoral Norte receberam o valor total de R$ 3,9 milhões, sendo R$ 1,4 milhões somente para Osório. Além de Osório, também recebem o valor dos royalties os municípios de Cidreira, Imbé e Tramandaí. Vale ressaltar que, neste mês houve uma redução de aproximadamente 20% para os municípios de Imbé, Tramandaí e Cidreira e de mais de 50% para Osório em relação a fevereiro. A seguir veja o que cada cidade recebeu dos royalties em março:

CIDADES MARÇO (R$) Osório 1.423.272,18 Imbé 1.099.486,17 Tramandaí 971.750,32 Cidreira 444.356,64 Litoral Norte 3.938.865,31

Foto: Divulgação

