Os municípios do Litoral Norte receberam na quinta-feira (21), os recursos referentes aos royalties do petróleo do mês de outubro. Os royalties são uma compensação financeira devida à União aos estados, Distrito Federal e aos municípios beneficiários pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos nãorenováveis.

Os royalties incidem sobre o valor da produção do campo e são recolhidos mensalmente pelas empresas concessionárias por meio de pagamentos efetuados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) até o último dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a produção. A seguir veja quanto cada cidade da região recebeu:

MUNICÍPIO OUTUBRO (R$) 2021 (R$) Osório 5.240.143,68 33.875.941,23 Imbé 2.081.271,71 14.846.497,43 Tramandaí 1.768.934,79 10.896.215,23 Cidreira 1.317.859,07 7.771.258,64 TOTAL 10.408.209,25 67.389.912,53

Foto: Divulgação

