Municípios do Litoral receberão visita de integrantes da Abema

O Rio Grande do Sul está sediando a reunião da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente (Abema). A Abema é uma entidade civil de direito privado, sem fins econômicos. Legítima representante dos órgãos estaduais de meio ambiente, presente nos 26 estados e no Distrito Federal, reúne 26 secretarias e 22 autarquias e fundações, responsáveis pela implementação da política ambiental, dos atos administrativos (licenças e autorizações), além de tantos outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente como zoneamento, avaliação de impacto ambiental, infrações administrativas, gestão florestal, biodiversidade, recursos hídricos e mudanças climáticas.

O encontro é organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Secretários estaduais de Meio Ambiente e presidentes de fundações e de autarquias de todo o país estão no Estado desde quarta-feira (3), participando de reuniões e visitas técnicas na capital e pelo interior. Na quarta, na sede da Sema, em Porto Alegre, foram realizadas diversas reuniões com representantes dos estados brasileiros. Além disso, houve a 109ª reunião ordinária da Abema, a qual contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Jr e da titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Na quinta-feira (4), a comitiva foi para a Serra, onde realizou visitas na Central de Resíduos das Fábricas da Tramontina (Carlos Barbosa), no Parque Cultural Epopeia (Bento Gonçalves), na Vinícola Aurora e Trajeto pelo Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves). Ainda na Serra gaúcha, nesta sexta (5), os participantes vão visitar o Skyglass (Canela). Posteriormente, a comitiva estará na Câmara de Vereadores de Gramado, onde se haverá uma reunião com o promotor do Ministério Público (MP) Max Roberto Guazzelli.

Conforme o cronograma, a comitiva, no sábado (6), passará por Cambará do Sul, onde serão visitados o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul e o Parque Cânion do Itaimbezinho. Já no domingo (7), dando encerramento as visitas, o grupo chega ao Litoral Norte para visita ao Parque da Guarita, em Torres, e ao Parque Eólico de Osório.

