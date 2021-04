Os parlamentares gaúchos seguem buscando novos recursos para auxiliar os municípios no combate a Covid-19. Durante reunião realizada na semana passada, entre o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB); o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; e o líder do Governo, o deputado Frederico Antunes (Progressistas); foi divulgado que, nesse mês de abril, vão ser destinados R$ 136,8 milhões para as cidades gaúchas investirem no tratamento contra o novo coronavírus.

Na última terça-feira (6), o Governo do Estado já realizou o pagamento de R$ 44,5 milhões a 81 hospitais gaúchos, incluindo o R$ 1,086 milhão para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Osório. Além do HSVP também foram contemplados com parte desse valor: o Hospital de Tramandaí (R$ 1,224 milhão), o Santa Luzia de Capão da Canoa (R$ 600 mil), o Nossa Senhora dos Navegantes de Torres (R$ 504 mil), o Hospital Santo Antônio da Patrulha (R$ 474 mil), o São José de Palmares do Sul (R$ 300 mil) e o Hospital São Luiz de Mostardas (R$ 60 mil).

De acordo com o presidente da Assembleia, o valor complementar de R$ 45,9 milhões será disponibilizado na próxima semana, totalizando os R$ 90 milhões, oriundos da articulação realizada entre Executivo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. Ainda, até o final do mês os municípios gaúchos deverão receber mais R$ 46,8 milhões das emendas parlamentares destinadas pelos deputados à área da saúde, totalizando os mais de 136 milhões de reais.

Gabriel reforçou que a união dos poderes neste momento de crise é fundamental para garantir assistência à população e estrutura para os profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia. “Trabalhamos em conjunto para que as ações sejam efetivas. Esta Casa tem atuado diuturnamente para encontrar soluções neste momento de crise sanitária e econômica”, reforçou Souza.

Foto: Joel Vargas