Mutirão para negociação de dívidas segue até quarta-feira

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, segue até quarta-feira (30), com o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com a Senacon, Banco Central do Brasil e Associação Procons Brasil. O objetivo é possibilitar que o consumidor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso.

Pessoas físicas com dívidas, que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras, poderão negociar suas dívidas. Para participar da campanha, o interessado deve acessar o site do mutirão (www.meubolsoemdia.com.br), criado especialmente para esta ação. Nele, há orientações sobre como organizar as finanças e conseguir negociar as dívidas. Além disso, é possível ter acesso aos canais diretos dos bancos e à plataforma de conciliação ConsumidorGovBr, sistema criado pela Senacon, onde é possível solucionar demandas de consumo pela internet. Atualmente, mais de 160 instituições financeiras participam da plataforma.