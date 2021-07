A Caixa Econômica Federal iniciou na última quinta-feira (1), a liberação do saque da 3ª parcela do auxílio emergencial. Hoje (sexta-feira), podem sacar os beneficiários nascidos no mês de junho. Já na próxima segunda-feira (12), vão poder sacar o dinheiro os nascidos em julho. O saque do auxílio segue até o dia 19 desse mês, quando vai ser liberado o saque para os nascidos em dezembro (ver o cronograma completo no final da matéria). Até lá, os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O valor pode ser utilizado para pagamentos de conta online, transferências, recargas de celular, entre outros serviços.

O saque pode ser realizado nas agências da Caixa, pontos Caixa Aqui ou lotéricas. Para fazer o saque é necessário levar um documento com foto e o código gerado pelo aplicativo. Para gerar o código entre no app Caixa Tem e selecione a opção ‘Saque sem cartão’; Aperte a tecla ‘Entrar’ e escolha a opção ‘Saque Auxílio Emergencial’; Você precisa informar o valor que pretende retirar. Após isso, clique na opção ‘Gerar código para saque’; Digite a senha cadastrada para acesso no app; Após a inserção da senha, será gerado um código para saque com validade de duas horas, o qual deve ser fornecido a atendente no momento de sacar o dinheiro.

BOLSA FAMÍLIA

O pagamento dos beneficiários do Bolsa Família se encerrou no último dia 30 de junho, quando foi pago o auxílio para as pessoas com o Número de Identificação Social (NIS) final 0. Em relação a 4ª parcela do pagamento do auxílio, o pagamento vai ocorrer nos 10 últimos dias de julho, de acordo com o final do NIS do beneficiário. É válido ressaltar que, os beneficiários do Bolsa Família já podem sacar o dinheiro na mesma data do depósito do valor do auxílio emergencial.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL (3a parcela)

NASCIMENTO SAQUE Junho 9/7 Julho 12/7 Agosto 13/7 Setembro 14/7 Outubro 15/7 Novembro 16/7 Dezembro 19/7 AUXÍLIO EMERGENCIAL

Foto: Divulgação