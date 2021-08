A Caixa Econômica Federal segue realizando a liberação do saque do auxílio emergencial. Na próxima segunda-feira (9), podem receber os beneficiários nascidos em maio. A liberação do saque ocorre até o dia 18 de agosto, quando vai ser liberado o saque para as pessoas nascidas em dezembro (veja calendário completo no final da matéria). Até lá, os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O valor pode ser utilizado para pagamentos de conta online, transferências, recargas de celular, entre outros serviços.

Para sacar o dinheiro é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. Esse código deve ser utilizado para a retirada do dinheiro nas agências, casas lotéricas ou em um ponto Caixa Aqui.

BOLSA FAMÍLIA

Os beneficiários do Bolsa Família já receberam a quarta parcela do auxílio. O pagamento para esse grupo é realizado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), sempre nos últimos 10 dias de cada mês. Na última sexta-feira (30/07), receberam o valor as pessoas com NIS final 0. É válido destacar que, os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o dinheiro na mesma data do depósito do valor do auxílio emergencial.

NASCIDOS EM SAQUE Maio 9/8 Junho 10/8 Julho 11/8 Agosto 12/8 Setembro 13/8 Outubro 16/8 Novembro 17/8 Dezembro 18/8 AUXÍLIO EMERGENCIAL

Foto: Divulgação