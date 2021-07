A Caixa Econômica Federal iniciou no sábado (17), o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021. Nessa terça-feira (20), recebem o benefício os nascidos em março. O pagamento segue na quarta (21), para os beneficiários nascidos em abril e na quinta-feira (22), para aqueles que nasceram no mês de maio. O pagamento segue até o dia 30 de julho, quando recebem as pessoas nascidas em dezembro (ver o cronograma completo no final da matéria).

Vale ressaltar que o saque para esses grupos só pode der feito a partir de agosto. Até lá, os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O valor pode ser utilizado para pagamentos de conta online, transferências, recargas de celular, entre outros serviços.

BOLSA FAMÍLIA

Nesta segunda-feira (19), os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o auxílio. O pagamento para esse grupo é realizado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) final. Ontem (segunda) receberam as pessoas com NIS final 1. Nessa terça-feira (20), o pagamento é para os beneficiários com NIS final 2. O depósito segue na quarta (21), para NIS final 3 e na quinta-feira (22), para NIS final 4. É válido destacar que, os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o dinheiro na mesma data do depósito do valor do auxílio emergencial.

PAGAMENTO EXTENDIDO

No início de julho, o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio por mais três meses. O benefício acabaria em julho e, com a prorrogação, também será pago em agosto, setembro e outubro. Ou seja, chegará a sete parcelas. O calendário de pagamento das três parcelas extras, no entanto, ainda não foi divulgado.

Segundo o Ministério da Cidadania, até o momento, 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo Auxílio Emergencial em 2021. O governo encerrou o ciclo de depósitos da terceira parcela no dia 30 de junho. Somando as três etapas de pagamentos, o valor pago chegou a R$ 26,3 bilhões.

Ainda de acordo com a pasta, no 3º ciclo de pagamentos, foram beneficiadas mais de 37 milhões de pessoas, sendo 27,3 milhões de pessoas do Cadastro Único (CadÚnico) e do Extracad (por meio do aplicativo Caixa Tem) e 9,8 milhões de famílias do Programa Bolsa Família.

CONTATO DA CAIXA

A Caixa começou a enviar informações para os beneficiários do Auxílio Emergencial por meio de uma conta oficial e verificada no Whatsapp. Desenvolvido gratuitamente para o banco, o canal está sendo utilizado para informar os beneficiários sobre a disponibilidade da assistência e liberação para saque em dinheiro, entre outras informações. As mensagens enviadas têm caráter informativo e impessoal, contendo, por exemplo, a data dos calendários de crédito e saque do benefício.

As mensagens são enviadas exclusivamente pelo número: 0800 726 0207, por meio do Caixa Cidadão. Apenas os beneficiários com o celular cadastrado no Caixa Tem vão receber as mensagens. O envio está sendo realizado de maneira escalonada e somente após a aceitação dos beneficiários para receber as informações por meio deste canal. O conteúdo só será enviado regularmente aos que aceitarem o serviço.

Fique em alerta – A Caixa ressalta que nenhum dado pessoal ou senha será solicitado por meio deste canal e que mantém uma página exclusiva (www.caixa.gov.br/seguranca) com informações sobre os principais tipos de golpes e fraudes referentes ao sistema financeiro, além de orientações sobre como os beneficiários devem proceder caso, eventualmente, sejam vítimas de um deles. O banco também reforça que é importante que os cidadãos utilizem única e exclusivamente seus canais oficiais para buscar informações e acesso aos serviços, jamais compartilhando dados pessoais, como usuário de login e senha.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL (4a parcela)

AUXÍLIO EMERGENCIAL NASCIDOS EM DEPÓSITO SAQUE Janeiro 17/7 2/8 Fevereiro 18/7 3/8 Março 20/7 4/8 Abril 21/7 5/8 Maio 22/7 9/8 Junho 23/7 10/8 Julho 24/7 11/8 Agosto 25/7 12/8 Setembro 27/7 13/8 Outubro 28/7 16/8 Novembro 29/7 17/8 Dezembro 30/7 18/8

BOLSA FAMÍLIA FINAL NIS DEPÓSITO/SAQUE 5 23/7 6 26/7 7 27/7 8 28/7 9 29/7 0 30/7

Foto: Divulgação