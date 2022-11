‘Natal Bons Ventos’ tem início com acendimento de luzes

OSÓRIO – Na noite de sábado (26), foi realizada a abertura oficial da programação do Natal Bons Ventos da cidade. O público presente na Praça da Matriz pode ver pela primeira vez o espetáculo Show de Luz que acontecerá diariamente, até o dia 23/12, em duas seções: às 20h e 30min e às 21h. Na ocasião, também ocorreu uma apresentação musical com a Banda Municipal, além de uma encenação do nascimento de Jesus.

Além da Praça Central, a população pode conferir a decoração natalina no Largo dos Estudantes, no Museu da Estação Férrea, na Lagoa do Marcelino, na Rua Marechal Floriano, na Avenida Jorge Dariva, na Prefeitura e na Biblioteca Pública Fernandes Bastos.

O prefeito Roger Caputi destacou que o objetivo da administração com a realização do Natal dos Bons Ventos é proporcionar um momento de entretenimento e de festividades à toda população. “Queremos levar a nossa população um espírito de magia. Espero que todos possam desfrutar de toda nossa programação especial nesse mês de dezembro. Foi tudo organizado e preparado com o objetivo de contemplar as nossas crianças, jovens, adultos e idosos, com o intuito de levar alegria, felicidade e magia a todos”, declarou o prefeito.