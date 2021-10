A prefeitura osoriense, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, divulgou na manhã de quinta-feira (21), a data do novo Natal Bom Ventos. O tradicional evento na cidade, vai iniciar no próximo dia quatro de dezembro e segue até 06/01 de 2022. Segundo o secretário da pasta, Lucas Azevedo, a administração vem planejando a realização do Natal dos Bons Ventos com o intuito de levar a população e ao turista uma cidade enfeitada e uma programação que contemple todos. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

Foto: Divulgação

