Eternizar memórias, construir legados e inspirar as próximas gerações a valorizar e enriquecer a cultura local é o objetivo do documentário Nos Sons do Litoral, que estreia nessa terça-feira (24), nas plataformas digitais do Grupo Chão de Areia. O trabalho reúne artistas e compositores convidados que representam as diferentes inspirações étnicas dos municípios da costa do Rio Grande do Sul.

Artistas regionais como Loma, Carlos de Lucka, Nilton Junior, Índio Rufino, Juliano Gonçalves, Marco Michelon, Mário Duleodato, Monycah Ramos, Paulinho Dicasa, Ivo Ladislau e Márcia Freitas participam desse projeto e assim como Anderson Oliveira, Rodrigo Reis e Cri Ramos, que participam da Banda de apoio, contribuem para a grandiosidade do mesmo.

O projeto, realizado por meio do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas do Governo Federal, Governo Do Estado do Rio Grande do Sul e Fundação Marcopolo, executado a partir da Lei Aldir Blanc nº 14.017/20, marca os 19 anos de história do Grupo Chão de Areia e promete emocionar adeptos da boa música regional.

Acompanhe Nos Sons do Litoral nas plataformas digitais do Grupo Chão de Areia.



O quê? Lançamento Nos Sons do Litoral

Lançamento Nos Sons do Litoral Quando? Terça-feira (24/08)

Terça-feira (24/08) Horário? 19h

19h Onde? Youtube e Facebook Grupo Chão de Areia

Foto: Divulgação