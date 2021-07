O primeiro vídeo clipe do projeto “Nos Sons do Litoral”, produzido pelo grupo Chão de Areia será lançado no sábado (24), no programa Galpão Crioulo da RBS TV. Esse é 1º dos sete vídeos do documentário que narra a diversidade cultural do Litoral Norte gaúcho. Ele traz a composição Recanto da Minha Gente, letra de Jaime Brum Carlos, música de Mário Tressoldi e Chico Saga, interpretada pelo Grupo Chão de Areia para o projeto realizado por meio do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos da Lei nº 14.017/2020.

Idealizado para comemorar os 19 anos de existência do Grupo Chão de Areia, os vídeos serão lançados semanalmente, às terças-feiras, com exceção do lançamento que será realizado nesse sábado, no Galpão Crioulo.

Com a sonoridade de viola, acordeão e vocais, a música fala da saudade da terra natal, da paz do interior e da emoção que inspira versos. O clipe da canção Recanto da Minha Gente estará disponível nas plataformas digitais do Grupo Chão de Areia para os adeptos da cultura e música regional, exaltando a grandeza da beleza e diversidade do Litoral Norte gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Recanto da Minha Gente

Intérprete: Grupo Chão de Areia

Grupo Chão de Areia Letra: Jaime Brum Carlos

Jaime Brum Carlos Música: Mário Tressoldi e Chico Saga

Mário Tressoldi e Chico Saga Voz e Tanajura: Flávio Júnior

Flávio Júnior Viola e voz: Mário Tressoldi

Mário Tressoldi Violão e voz: Chico Saga

Chico Saga Acordeom: Anderson Oliveira

Anderson Oliveira Proponente: MC TRESSOLDI EVENTOS

MC TRESSOLDI EVENTOS Produção e direção geral: Mário Tressoldi

Mário Tressoldi Gravações, edições e mixagem dos áudios: MC TRESSOLDI ESTÙDIO

MC TRESSOLDI ESTÙDIO Gravações, edições e mixagem dos vídeos: FL FILMES