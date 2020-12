ROTA DO SOL – A Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que a ERS-486 (Rota do Sol) vai ficar bloqueada. O bloqueio ocorre nos quilômetros 14 e 15 da rodovia, no município de Itati, devido a restauração do asfalto da rodovia. Segundo o Daer, o trecho começou a ter bloqueios totais e parciais a partir desta segunda-feira (14). As obras devem ser finalizadas até a próxima sexta-feira (18). Após a conclusão das melhorias, o trânsito será normalizado.

