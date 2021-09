VEREADOR É INTERNADO – O vereador osoriense João Pereira (MDB) está internado em um Hospital, em Porto Alegre. João passou mal no domingo (19), quando sentiu fortes dores de cabeça, enjoo e pressão alta. Ele recebeu atendimento no Hospital São Vicente Paulo (HSVP), onde fez tomografia, eletrocardiograma e ficou de observação por 24 horas. Porém na manhã de terça-feira (21), o vereador teve novamente os sintomas e em nova tomografia foi detectado um líquido na região do cerebelo.

Diante da gravidade, o vereador foi removido para o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, acompanhado do diretor médico do hospital de Osório. Na quarta-feira (22), João Pereira passou por cirurgia que durou três horas, onde foi drenado o líquido. No último boletim médico, divulgado as 11h de quinta feira (23), constava que vereador respondeu bem a cirurgia.

A família do vereador agradece todas as mensagens e tranquiliza amigos, eleitores e comunidade em geral, que o vereador se recupera bem, e não deve ter sequelas.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some