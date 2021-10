Faleceu na madruga de quinta-feira (21), em Osório, aos 75 anos, o professor Silvestre Leão de Oliveira. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), há alguns dias, devido problemas no pulmão.

Um incentivador dos esportes no município, principalmente do atletismo, o professor, contribui para a realização de diversas provas na cidade, como a Rústica da Borússia. Atleta, Silvestre participou de diversas edições da São Silvestre, em São Paulo (SP) e, todos os anos, estava presente na Corrida da Chama do Fogo Simbólico, em Osório.

Como professor, lecionou em diversas escolas da cidade, sempre levando seus alunos a disputarem várias competições como os Jogos Escolares e a Olimpíada Estudantil. Ele também tinha um programa na Rádio Osório, intitulado Plantão Esportivo, onde demonstrava seu conhecimento e paixão pela prática esportiva. Em 2019, Silvestre foi homenageado pela Associação Educa Hoje com o Troféu Mestre Social.

A cidade toda está em luto! O prefeito Roger Caputi decretou na tarde de ontem, luto de três dias no município. Pelas redes sociais, amigos e ex-alunos postaram mensagens lamentando pela perda. O velório dele foi realizado na Capela São José, nos fundos do Hospital, e o enterro aconteceu na tarde de quinta, no Cemitério Municipal. O professor deixa a esposa Hélia Meroni e a filha (que é professora) Leda Tanise Meroni, além de uma série de amigos e ex-alunos.

A Redação do Jornal Momento se solidariza com a família do professor Silvestre e deseja os sentimentos pela perda.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some