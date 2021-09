PRISÃO EM OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) prendeu na quarta-feira (1), um indivíduo acusado de ter esfaqueado um homem. O crime ocorreu no último dia 15 de agosto, na Avenida Centenário, em Criciúma (SC). Na ocasião, o preso chegou a ser identificado pela Polícia Civil de Santa Catarina e foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio. Porém, o homem, de 54 anos, acabou fugindo, se encontrando em estado de foragido desde então. De volta ao Estado vizinho, ele vai ficar preso preventivamente e a disposição da Justiça

Segundo o delegado Yuri Miqueluzzi, responsável pelo caso, a vítima, de 30 anos, foi atingida no abdômen, mas está recuperada e não corre risco de morte. O homem que foi esfaqueado também está preso, já que no dia que sofreu a tentativa de homicídio foi constatado que havia um mandado em seu nome pelo crime de furto. A Polícia catarinense se investigando a causa da tentativa de homicídio.

