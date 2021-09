CASO MIGUEL – Após 48 dias de buscas pelo corpo do menino Miguel Rodrigues, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) anunciou na terça-feira (14), o fim das ações. O comandante do CBM de Tramandaí, tenente Elísio Lucrécio, afirmou que foram esgotadas as buscas na lagoa, no Rio Tramandaí, em terrenos e até mesmo bueiros. Vale ressaltar que Oceano Atlântico, entre Mostardas e Torres, também foi monitorado.

Resultado do laudo: Um laudo divulgado pela Polícia Civil, ainda na terça (14), aponta que a companheira da mãe do menino, Bruna da Rosa, era “plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos”. A análise foi feita pelo Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) do RS e concluída no dia 10 de setembro.

Bruna, de 23 anos, foi denunciada por homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Contudo, o processo estava suspenso no Tribunal de Justiça, “em razão da instauração do incidente de insanidade mental”. A denunciada foi presa temporariamente no dia 1º de agosto. A prisão foi convertida em preventiva no dia 26 de agosto. Bruna estava recolhida na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, mas retornou para o IPF para avaliação psiquiátrica.

Com o resultado, os processos indiciados no nome de Bruna voltam a valer. Ela e a companheira, Yasmin Rodrigues (mãe de Miguel) foram denunciadas pelo Ministério Público (MP) pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver.

