FORAGIDO PRESO – A Brigada Militar (BM) prendeu na noite de segunda-feira (6), um homem que estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu em um estabelecimento localizado no balneário de Quintão, no município de Palmares do Sul. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) foram até um bar, após receberem denúncias de que um indivíduo foragido estaria se escondendo no local.

Ao chegarem ao estabelecimento, os PMs abordaram o suspeito e depois de consultarem o sistema, constataram que o indivíduo estava foragido desde novembro de 2017. Os policiais informaram que o homem, de 34 anos de idade, possui antecedentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O preso foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Palmares para registro de ocorrência e, posteriormente, levado ao sistema prisional.

