ASSALTANTE MORTO – Um homem morreu na manhã de domingo (25), durante a tentativa de um assalto a uma residência no bairro Capão Novo, em Capão da Canoa. Segundo a Polícia, o proprietário do local, que é policial civil, relatou que avistou o indivíduo arrombando a janela da sua casa, por volta das 6h e 30min. Vendo que o homem estava armado com uma faca e um espeto de churrasco, e pensando na segurança de sua família, o policial atirou contra o assaltante.

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) foram acionadas e quando os agentes chegaram ao local, o criminoso já estava morto. De acordo com o comissário Renato Toscani, responsável pela delegacia de Capão da Canoa, a vítima tinha uma “extensa ficha criminal”. O local do crime chegou a ficar isolado para a realização da perícia. A Polícia Civil está investigando o caso. Vale ressaltar que tanto o nome da vítima quanto o do policial envolvido na ocorrência não foram divulgados.