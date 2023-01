NOTA PÚBLICA

“A Câmara Municipal de Osório repudia veementemente os ataques às sedes dos Três Poderes da República, ocorridos no último domingo, dia 08 de janeiro, em Brasília (DF). As invasões aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF) caracterizam-se como uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Contrário aos atos de violência e depredação do patrimônio público, o Legislativo osoriense reitera como fundamentais que sejam identificados e responsabilizados perante à Lei todos os envolvidos. A garantia constitucional à livre manifestação do pensamento é fundamental à democracia, mas não pode se constituir em instrumento de violência e atentado à paz social”.

Osório, 09 de janeiro de 2023

Vereador Miguel Calderon, Presidente da Câmara Municipal de Osório.