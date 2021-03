AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – O secretário de Obras e vice-prefeito de Osório, Martim Tressoldi, declarou nesta quarta-feira (10), em entrevista à Rádio Jovem Pan, que a prefeitura local planeja uma ampliação do cemitério da cidade. Segundo Tressoldi, o projeto é ampliar a capacidade do cemitério para mais 230 vagas. Conforme o vice-prefeito relatou, há uma preocupação com o aumento dos óbitos no município, devido a Covid-19. Atualmente, o cemitério municipal possui 55 vagas disponíveis. Mesmo com outros cemitérios na cidade e distritos, o único de domínio do Executivo é o Municipal, entretanto, o secretário Tressoldi afirmou que os outros cemitérios também devem passar por obras nos próximos meses.

CUSTEIO DOS LEITOS – O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, na terça-feira (9/3), em liminar proferida pela ministra Rosa Weber, que a União retome, imediatamente, o custeio dos leitos de UTI no Estado do Rio Grande do Sul destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19, que até dezembro contavam com este suporte financeiro. O STF também determinou que o governo federal analise, imediatamente, as solicitações de novos leitos, já encaminhadas pelo Estado ao Ministério da Saúde, e preste suporte técnico e financeiro para expansão da rede UTIs no RS de forma proporcional às demais unidades federativas, em caso de evolução da pandemia.

NOVOS LEITOS – Um encontro virtual marcou, nesta quarta-feira (10), o anúncio da abertura de dez novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio da Patrulha (SAP). Dos 10 leitos, cinco foram cedidas pela Secretaria Estadual de Saúde e os outros cinco foram viabilizadas pela Santa Casa de Porto Alegre – responsável pela administração do hospital municipal desde 2017, em conjunto com a prefeitura de SAP. O ato contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza (MDB), da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, do deputado federal Alceu Moreira (MDB), de representantes da Santa Casa de Misericórdia da capital e de autoridades da região, incluindo o prefeito de Santo Antônio, Rodrigo Massulo.

NOVA VARIANTE – A 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) confirmou na noite de quarta-feira (10), o registro de casos da variante P1 do novo coronavírus. Também conhecida como variante do Amazonas, a P1 foi identificada em amostras de pacientes de Imbé e Torres. Vale ressaltar que essa variante é apontada por pesquisadores como mais contagiosa e que também pode causar casos mais graves da Covid-19.