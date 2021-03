RETORNO DAS AULAS – A partir da próxima segunda-feira (22), as aulas nas escolas municipais de Osório retornam. Porém, enquanto a cidade estiver em bandeira preta, às aulas permanecem no sistema remoto. Para ter acesso ao conteúdo das aulas, o estudante precisa acessar a plataforma Educar Web (www.estudante.educarweb.net.br). Para acessar a plataforma o aluno precisa de um login e senha. É necessário que o responsável entre em contato com a escola para consegui-los. Após, é necessário selecionar a cidade onde o estudante está matriculado (Osório-RS) e em seguida clicar na guia ‘Documentos’. Vale ressaltar que durante a bandeira preta, as atividades escolares vão ser disponibilizadas por meio da plataforma. Caso a região volte para a bandeira vermelha, cada escola vai divulgar um cronograma e comunicar os responsáveis sobre o envio das atividades.

ESPAÇO CULTURAL – Na segunda-feira (15), o prefeito Roger Caputi, o vice-prefeito Martim Tressoldi e o subprefeito de Passinhos Valmor Ribeiro, estiveram reunidos na subprefeitura do distrito com o empresário Ernesto Silveira Junior, para discutir a construção de um espaço cultural na localidade. No encontro, foi discutida a proposta do empresário que tem o desejo de construir um espaço com biblioteca, computadores; com o intuito de valorizar e apoiar a cultura e desenvolver o ensino da comunidade local. “Muito louvável a proposta do empresário e a prefeitura prontamente se colocou a disposição para ceder o espaço e fazer uma parceria para que a comunidade possa ser prestigiada com esse empreendimento. Esse espaço será importante para a formação dos jovens, dos alunos e das pessoas que quiserem desfrutar desse espaço de cultura, de entretenimento, de formação e de qualificação” declarou o prefeito Roger Caputi.

Foto: PMO