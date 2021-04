MORTE NO TRÂNSITO – Um homem morreu na madruga de segunda-feira (12), após sofrer um acidente de trânsito no município de Palmares do Sul. A vítima, de 54 anos de idade, acabou caindo da motocicleta que pilotava após colidir com um automóvel Parati, quando trafegava pela Estrada da Casa Velha. O motociclista chegou a ser socorrido e enviado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Tramandaí. Infelizmente, o homem, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Já o motorista do outro veículo, de 27 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência. Após ser ouvido, o indivíduo foi liberado.

ACIDENTE NA INTERPRAIAS – Um acidente envolvendo dois automóveis Fiat, ocorreu na noite de terça-feira na ERS-786 (Interpraias), em Tramandaí. A colisão aconteceu por volta das 20h, no entroncamento com a Avenida Vereador Ivo Schneider, no bairro Oásis Sul. Felizmente ninguém ficou ferido. Um dos carros acabou capotando, causando interrupção na pista até ser retirado. A ocorrência foi registrada na DPPA de Tramandaí.