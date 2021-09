FALTA DE GASOLINA – Motoristas fizeram fila em postos no início da noite de quarta-feira (8) por receio de falta de combustíveis em Santo Antônio da Patrulha. A corrida aos estabelecimentos ocorreu após estabelecimentos da cidade ficarem sem gasolina comum devido a protestos de caminhoneiros na região. Um dos veículos de carga chegou a ficar mais de cinco horas parado em uma barreira na RS-474, próximo à BR-290 (Freeway).

FOTO: Eduardo Paganella

SEGUEM OS PROTESTOS – Passado o feriado da Independência (07/09), os caminhoneiros seguem com as manifestações em diversas rodovias do Estado. No Litoral Norte, na manhã desta quinta-feira (9), haviam manifestações em pelos menos dois pontos da BR-101. Em Três Cachoeiras os manifestantes trancaram a passagem de caminhões no quilômetro 23 da rodovia. O trânsito apresentava lentidão nos dois sentidos. Já em Osório, no quilômetro 85, caminhoneiros estavam parando todos os caminhões no sentido para Torres.

Na Rota do Sol (BR-453) a situação é ainda pior. Um grupo de manifestantes segue concentrado no quilômetro 153 da rodovia, em Caxias do Sul (na Serra) desde quarta-feira (8). Com uma estrutura para refeições e vários veículos de carga no estacionamento de um posto, eles prometem permanecer no local sem data definida para desfazer a mobilização. O grupo seria formado por caminhoneiros e agricultores da região de São Braz e Fazenda Souza. Vale ressaltar que no trecho há bloqueio parcial para veículos pesados.

FOTO: André Fiedler

Manifestantes bloqueiam parte da Rota do Sol desde quarta-feira (8).

