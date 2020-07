VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE – Termina hoje (terça-feira) a Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1, B e H2N3), em Osório. As pessoas que não realizaram a vacina e pertencem a um dos grupos atendidos pela Campanha nesse ano, podem realizar a vacinação em um dos postos de saúde da cidade. A vacinação está disponível das 8h ao 12h e das 13h e 30min às 17h nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Arroio das Pedras, Atlântida Sul, Caravágio, Central, Glória, Laranjeiras, Palmital, Passinhos e Primavera.

É válido lembrar que podem se vacinar: Crianças; Gestantes; Puérperas (mulheres que deram à luz em até 45 dias);Indígenas; Pessoas com deficiência; Adultos entre 55 e 59 anos; Idosos; Trabalhadores da Saúde; População Privada de Liberdade; Funcionários do Sistema Prisional; Professores; Profissionais das áreas de Segurança e Salvamento; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo e portuário. Até o último dia 29 de junho, haviam sido vacinadas em Osório 15.181 pessoas, somando todos os grupos atendidos. Os dados são do Ministério da Saúde.

CAMPANHA DO AGASALHO – Termina nesta terça-feira (30) a Campanha do Agasalho 2020, em Osório. Neste ano, a ação realizada pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, está sendo realizada com restrições, obedecendo todas as medidas de proteção contra a proliferação do novo coronavírus. As doações de roupas, calçados, cobertores, cobertas e demais itens podem ser entregues na sede da Secretaria, localizada na Avenida General Osório, 2230.

Quem pretende fazer a doação e tem dificuldades para levar até a Secretaria, pode contatá-la pelo telefone (51) 3601-1780 e informar o interesse da doação, que os profissionais da Secretaria vão até a sua residência para buscar os donativos. É recomendado que todo o material doado esteja em boas condições (de preferência lavados) e em sacos ou sacolas plásticas. Já as pessoas que quiserem receber as doações devem ligar para a Secretaria, no número (51) 3663-2988, para fazer o agendamento. Esse processo só ocorre por meio de um telefonema, de segunda a sexta-feira, sempre no período da tarde, das 13h e 30min até às 17h.

NOVA DATA DO ENEM – Termina nesta terça-feira (30) o prazo para votação na nova data para a realização das provas adiadas, devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. A enquete está disponível somente aos inscritos pela Página do Participante (www.enem.inep.gov.br/participante).