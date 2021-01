HOMEM É MORTO EM IMBÉ – Um homem foi encontrado morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Mariluz, em Imbé. A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta da 0h e 30min e ao chegarem a Rua Vinte e Sete, os policiais encontraram o corpo da vítima, identificada como Alessandro da Silva Gonçalves (28), com diversos ferimentos a bala, dentro de um veículo Fox. O local chegou a ser isolado para a realização da perícia. A Polícia Civil está investigando o caso.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO – A Brigada Militar (BM) prendeu um homem de 20 anos de idade por tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na segunda-feira (25), no Centro de Arroio do Sal. Segundo a BM, o preso teria agredido uma mulher de 27 anos com golpe de faca. A vítima relatou aos Policiais Militares (PMs) que teria sido atacada quando foi interferir em uma briga entre o acusado e a companheira dele.

A vítima precisou ser socorrida e foi encaminhada a posto de saúde da região com um ferimento no ombro. Após ser atendida, a mulher foi até a Delegacia de Polícia (DP) de Arroio do Sal, registrar a ocorrência. Diante dos fatos, viaturas da BM iniciaram as buscas pelo suspeito. Os PMs conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. Conforme a polícia informou, o preso possui diversos antecedentes por violência doméstica e mantinha sua companheira sob ameaças.

CASAL É PRESO NA ERS-030 – Uma perseguição realizada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), na tarde desta segunda-feira (25), terminou com a prisão de um homem e uma mulher. O casal estava abordo de uma caminhonete Chevrolet S10 e trafegava pela ERS-030, no trecho entre Osório e Tramandaí.

Ao avistarem a viatura da BM, o casal tentou fugir, chegando a furar uma barreira policial. O veículo seguiu por alguns quilômetros até colidir com uma viatura e acabar parando no acostamento da rodovia. A mulher, em tentativa de fuga, acabou se jogando no carro e saiu correndo, porém foi capturada pelos Policiais Militares (PMs).

Em consulta ao sistema, os PMs constataram que a caminhonete utilizada pelo casal estava em situação de roubo e/ou furto. Não bastasse isso, o condutor do veículo tinha dois mandados em aberto e se encontrava foragido da Justiça. Diante dos fatos, o casal foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada a ocorrência e posteriormente conduzidos ao sistema prisional.

HOMENS ARMADOS- Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em Capão Novo, em Capão da Canoa, após a Brigada Militar (BM) receber denúncias de que um indivíduo estava andando armado pela região. Os agentes do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) se dirigiram até o local, conseguindo localizar o suspeito e efetuando a abordagem. Durante revista pessoal foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros com 10 munições intactas. O homem foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Capão da Canoa, onde foi registrada a ocorrência.

Na terça-feira (26), uma ação semelhante ocorreu em Itati. A BM prendeu um homem que estava andando armado no bairro Bananeiras. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas. O indivíduo, o qual possuiu antecedentes por crimes como roubo, furto e ameaça, foi encaminhado a DP de Itati, onde foi registrada a ocorrência.

ASSALTO NA RODOVIÁRIA – A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (25), um homem de 28 anos de idade. A prisão ocorreu em flagrante na região central de Osório. Segundo o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo teria roubado o aparelho celular de uma mulher, enquanto caminhava pela estação rodoviária da cidade. Testemunhas acionaram a polícia, que imediatamente conseguiu localizar o suspeito e abordá-lo. Durante revista, foi encontrado o celular roubado, que posteriormente seria devolvido a vítima. O assaltante foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada a ocorrência. Após ser reconhecido pela mulher, o homem foi detido e encaminhado ao sistema prisional.