ACIDENTE NA ERS-030 – Um homem morreu durante acidente de trânsito na madrugada deste domingo (31/01). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão ocorreu por volta das 2h e 30min, na altura do quilômetro 86 da ERS-030, em Osório. De acordo com o CRBM, a vítima, que estava dirigindo uma motocicleta CG Fan com placas de Capivari do Sul, teria colidido contra um automóvel Clio com placas de Capão da Canoa. No carro, estava apenas a motorista, a qual não se feriu. Ela relatou aos policiais que seguia no sentido Osório – Tramandaí quando o motoqueiro veio pela contramão e a atingiu. O homem, que não teve a idade e identidade revelados, acabou morrendo no local. O trecho chegou a ficar com uma pista bloqueada para realização da perícia e só foi liberado após o socorro as vítimas e a retiradas dos veículos. A Polícia está investigando o caso.

SUSPEITO DE HOMICÍDIO É PRESO – A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu no final da noite da última sexta-feira (29/01), um homem suspeito de ter participado de uma série de homicídios ocorridos em Imbé, no final de janeiro desse ano. Segundo o delegado Márcio Marodin, havia um mandado de prisão contra o indivíduo. Após investigações, o suspeito foi localizado e preso em Bombinhas, no Litoral catarinense. No sábado (30/01), o preso foi transferido para Imbé, onde vai ficar a disposição da Justiça, até o final das investigações.

FORAGIDO É PRESO NA FREEWAY – No sábado (30/01), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que estava foragido da Justiça. O indivíduo foi preso quando trafegava em uma van pela BR-290, em direção ao Litoral Norte. A prisão ocorreu no trecho de Osório. Segundo a PRF, o foragido se dirigia a Tramandaí juntamente com a mãe, a esposa e duas filhas (menores de idade). Após consulta ao sistema, os agentes confirmaram que o homem estava em situação de foragido. O indivíduo de 36 anos, com antecedentes por tráfico, roubo, furto, difamação e ameaça, foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência e posteriormente levado ao sistema prisional.

HOMEM ARMADO NO LITORAL – A Brigada Militar (BM) prendeu na tarde de sábado (30/01), um homem por posse ilegal de arma de fogo, em Torres. A prisão ocorreu após os Policiais Militares (PMs) receberem a informação de que um indivíduo estava andando armado no bairro Prainha. Ao chegarem ao local, os PMs avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Durante revista pessoal os agentes apreenderam uma pistola calibre nove milímetros com 13 munições intactas. Além disso, os policiais relataram que o indivíduo apresentava sinais de embriaguez. Diante dos fatos, o homem, de 37 anos de idade, foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada a ocorrência.