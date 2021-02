IDOSA É MORTA ATROPELADA – Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (8), após ser atropelada por um automóvel Honda Civic. O acidente ocorreu por volta das 8h entre os quilômetros 9 e 10 da BR-101, em Torres. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo seguia no sentido Torres – Osório, quando acabou atingindo a idosa de 82 anos de idade, no momento em que ela iria atravessar a rodovia.

O motorista chegou a prestar socorro, mas infelizmente a mulher acabou morrendo no local do acidente. O homem realizou o teste do bafômetro, o qual não identificou consumo de bebida alcoólica. Ele foi ouvido pela polícia e liberado. O trecho chegou a ser bloqueado parcialmente para a realização da perícia. O nome da vítima não foi divulgado. Conforme a PRF, a mulher seria andarilha.

TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA – Um adolescente foi apreendido pela Brigada Militar (BM) na noite de sexta-feira (5), após troca de tiros com os Policiais Militares (PMs). O confronto ocorreu no bairro Nazaré, em Cidreira. Segundo a BM, uma viatura realizava patrulhamento na região quando avistaram três indivíduos em situação suspeita. Ao tentarem abordá-los, os PMs foram recebidos a tiros e precisaram revidar.

Durante o tiroteio, um menor foi ferido com um tiro na perna. Ele foi apreendido, conduzido ao Hospital da cidade para ser socorrido e posteriormente levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada a ocorrência. Segundo a BM, o adolescente já possuía antecedentes por outros crimes. Já os outros dois indivíduos conseguiram correr para as dunas e conseguiram escapar. A polícia segue procurando eles. Durante a ação a BM apreendeu um revólver calibre 38 milímetros, a qual era utilizada pelo menor, além de quatro munições intactas e 51porções de cocaína.

HOMEM ARMADO NO LITOAL – A Brigada Militar (BM) prendeu no final da noite da última sexta-feira (5), um homem por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em Arroio do Sal, após denúncias de que um indivíduo estaria trafegando armado pelo bairro Rondinha. Uma viatura foi enviada até o local e ao avistarem o suspeito os Policiais Militares (PMs) realizaram a abordagem. Durante revista pessoal, os PMs apreenderam um revólver calibre 22 milímetros com cinco munições intactas. O homem de 20 anos de idade foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Arroio do Sal para o registro de ocorrência.

INCÊNDIO EM RESTAURANTE – Na tarde de sábado (6), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado para combater um incêndio em restaurante localizado na Rua Pindorama, no Centro de Capão da Canoa. Segundo o CBM, o fogo teria começado por volta das 14h e 30min, na cozinha do estabelecimento. Os agentes relataram que ao chegarem ao local, o fogo se concentrava nas fritadeiras. Após desligarem a energia elétrica do restaurante, os Bombeiros conseguiram cessar o incêndio. A cozinha acabou ficando completamente destruída. Felizmente ninguém ficou ferido. A causa do ocorrido ainda segue sendo investigada.