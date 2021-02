HOMEM É PRESO POR RECEPTAÇÃO – A Brigada Militar (BM) prendeu na segunda-feira (22), um homem por receptação de veículo. De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) foram informados pelo Comando de Policiamento da Região Metropolitana sobre um veículo Ford Ka de cor preta, com identificação clonada, trafegando pela BR-290 (Freeway), no sentido Porto Alegre – Litoral. Ao receber as informações, a equipe de Força Tática do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) passou a realizar monitoramento nas estradas da região, conseguindo localizar o automóvel e abordá-lo na altura do quilômetro 42 da BR-101, em Terra de Areia. Ao consultarem o sistema, foi confirmado que o carro estava em situação de roubo e/ou furto. O motorista, um de homem de 42 anos e com diversas passagens por furto e roubo, foi preso e encaminhado a uma DP da região, para o registro de ocorrência.

CARRO RECUPERADO – A Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) localizou na noite desta segunda-feira (22), um veículo que havia sido roubado. Segundo a GMT, o crime ocorreu por volta das 21h e 30min, na Avenida Flores da Cunha, na Zona Nova. Após receberem informações, os agentes começaram a realizar buscas na região. Por volta da 0h e 30min de terça-feira (23), o carro foi encontrado abandonado na Rua Brochado da Rocha, próximo a estátua de Iemanjá, no bairro Zona Nova. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí. Vale ressaltar que esse foi o quarto carro recuperado após ser roubado, em uma semana. Os demais casos foram em Imbé. A Polícia Civil está investigando os casos para ver se os crimes cometidos teriam sido realizados pelo mesmo grupo criminal.