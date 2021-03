INCÊNDIO NA REGIÃO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) precisou combater um incêndio na madrugada de domingo (21), no município de Imbé. O fogo atingiu uma residência localizada na Avenida Porto Alegre, próxima a barra. Segundo os Bombeiros, eles foram acionados por volta das 2h. Segundo os bombeiros, ao chegarem ao local, às chamas já estavam altas. O fogo atingiu uma casa que estava em obras. Felizmente não havia ninguém no local durante o incêndio. Após mais ou menos 30 minutos, o incêndio já estava controlado. O fogo acabou atingindo a cozinha, o banheiro e parte do forro da casa. A causa do incêndio não foi divulgada.

PESCA ILEGAL – A Brigada Militar (BM), por meio da Patrulha Ambiental (Patram), prendeu na madrugada de domingo (21), dois homens pelo crime de pesca ilegal, em Capivari do Sul. As prisões ocorreram durante uma Operação conjunta realizada na região, a qual contou com a participação dos agentes do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura.

Os presos foram abordados enquanto trafegavam em uma caminhonete pela região. Durante revista ao veículo, os Policiais Militares (PMs) encontraram aproximadamente 60 peixes das espécies Jundiá e Traíra, além de cinco redes de pesca, uma pistola calibre 380 milímetros (mm) e uma espingarda calibre 357 mm. Os homens foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

CRIMINOSO MORTO – Um homem de 25 anos foi morto no final da noite de sexta-feira (19), em Capão da Canoa, durante confronto contra a polícia. Segundo a Brigada Militar (BM), o indivíduo foi abordado na Rua Julio de Castilhos, enquanto fazia manobras arriscadas abordo de um veículo Space Fox. De acordo com a BM, o motorista não obedeceu ao pedido dos Policiais Militares (PMs) e atirou contra os PMs, que acabaram revidando.

A partir daí iniciou uma perseguição, até a Rua Nove, onde o homem acabou colindo contra uma viatura. Por sorte, nenhum dos policiais se feriu. Já o condutor do carro precisou ser levado ao Hospital Santa Luzia, em Capão, com ferimentos a balas. Devido aos ferimentos, o indivíduo acabou não resistindo e faleceu.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 milímetros, utilizada pelo criminoso no confronto com a polícia. Segundo a BM, a vítima, que não teve a identidade divulgada, possuía antecedentes pelos crimes de homicídio, posse ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e posse de entorpecentes. Além disso, ele havia se envolvido em outro tiroteio com policiais no município de Imbé, recentemente.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – A Brigada Militar (BM) prendeu na manhã de sábado (20), um homem responsável por esfaquear a própria companheira. O crime ocorreu na casa da vítima, no bairro Faxinal, em Torres. A BM foi acionada pelos filhos do casal, que presenciaram a agressão. De acordo com a BM, a vítima de 42 anos de idade, tinha medida protetiva contra o agressor. Ela foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres.Segundo informações, a mulher segue se recuperando e não tem risco de morte.

Após fugir do local do crime, o agressor, de 33 anos, foi preso em uma residência localizada na Rua Francisco Hipólito Rolim, no bairro São Jorge. No local, foi apreendida uma motocicleta, a qual estava em situação de furto. O homem, que apresenta uma ficha criminal extensa pelos crimes homicídio, furto, receptação, tráfico e posse de drogas, foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para o registro de ocorrência e, posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional.