FORAGIDO É PRESO EM SC – A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã de terça-feira (23), um homem que estava foragido da Justiça. O indivíduo, que possui uma lista extensa de crimes em cidades do Litoral Norte (Capão da Canoa, Cidreira e Xangri-lá) gaúcho e da região Metropolitana (Canoas, Gravataí e Porto Alegre), foi capturado em Florianópolis (SC). Segundo a PC, o preso tem antecedentes por roubo, receptação, clonagem de veículo, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. O indivíduo foi trazido para o RS, onde foi conduzido ao sistema prisional.

O homem havia sido preso em flagrante em 2018, por roubo, juntamente com outros dois indivíduos. Dois anos depois, o criminoso conseguiu a progressão de regime, sendo incluindo no sistema de monitoramento eletrônico. Porém, no início de 2021, ele acabou rompendo a tornozeleira eletrônica e fugiu para Santa Catarina. Desde então o indivíduo seguia na condição de foragido e a polícia vinha investigando o seu paradeiro, até conseguir encontrar e prendê-lo.

HOMEM ESFAQUEADO – Uma abriga entre duas pessoas na noite de segunda-feira (22), terminou com um homem ferido. O caso ocorreu em frente a uma farmácia localizada na Avenida Emancipação, no Centro de Tramandaí. A Guarda Municipal foi acionada e quando chegaram ao local, os agentes avistaram a vítima com ferimentos a golpe de facão. O homem relatou que estava com sua namorada quando o outro indivíduo chegou e começou a agredi-lo. Após serem atendidos, os dois homens foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

CASAL PRESO EM CAPÃO – A Brigada Militar (BM) prendeu na noite de terça-feira (23), um casal de irmãos que estavam foragidos da Justiça. As prisões, realizadas em Capão da Canoa, ocorreram após os Policiais Militares (PMs) do 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberem informações dos agentes de Inteligência da BM. O homem de 43 anos de idade estava foragido há 12 anos e possuía quatro mandados em aberto por roubo. Já a mulher, de 24 anos, possuía um mandado em aberto, também pelo crime de roubo. Segundo a BM, a dupla possui diversos antecedentes por homicídio, sequestro, porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto, entre outros crimes. Ambos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) de Capão da Canoa para o registro de ocorrência e posteriormente foram conduzidos ao sistema prisional.