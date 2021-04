DROGA APREENDIDA – A Polícia Civil localizou na madrugada de terça-feira (30/03,) ecstasy e maconha, além de outras drogas, que estavam em um depósito de facção criminosa no bairro Guajuviras, em Canoas (região Metropolitana). Segundo a investigação, os entorpecentes seriam distribuídos no feriado da Páscoa para pelo menos três festas clandestinas Estado, incluindo uma no Litoral Norte.

Agentes da 1ª Delegacia de Canoas receberam a informação de um carregamento de drogas e investigaram o fato. Após a identificação de um local usado como depósito por uma organização criminosa que tem base na zona leste de Porto Alegre, os policiais conseguiram flagrar a carga já pronta para ser distribuída.

O delegado Rafael Pereira, responsável pelo caso, afirmou que os 2,3 mil comprimidos de ecstasy apreendidos são provenientes de fora do país. Também foram encontrados 13 quilos de maconha e pequenas porções de crack e cocaína. Não houve prisão, mas o proprietário do imóvel está sendo procurado para depoimento. Já em relação às festas, a polícia está investigando os fatos com a Brigada Militar e as guardas municipais.

HOMENS ARMADOS – Os agentes do 3° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) prenderam dois homens na manhã de terça-feira (30/03) por porte ilegal de arma de fogo. As prisões, realizadas com o auxílio do Pelotão de Motos do CRBM e do 1° Batalhão Ambiental da Brigada Militar, ocorreram na altura do quilômetro 135 da RSC-101, no município de Capivari do Sul.

Os Policiais Militares (PMs) abordaram dois automóveis com placas de Araranguá e Laguna (ambos de SC). Durante revista nos veículos foi encontrado um rifle calibre 22 milímetros, além de 21 munições intactas calibres 12, 16 e 22 milímetros. Os motoristas dos carros foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.