PÁSSAROS ENCONTRADOS – Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM), juntamente com os fiscais da Vigilância de Saúde, localizaram na manhã de quinta-feira (8), 41 pássaros silvestres na cidade de Capão da Canoa. As aves; das espécies Azulão, Bico de Pimenta, Canário da Terra, Cardeal, Coleiro e Trinca Ferro; estavam sendo mantidas em um cativeiro localizado na Rua Ubatuba, no bairro Novo Horizonte.

O proprietário do local segue sendo procurado e deve responder por maus tratos a animais. Já os pássaros foram levados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Porto Alegre, onde vão ser tratados e posteriormente devolvidos ao seu habitat natural.

OBJETOS APREENDIDOS – Uma abordagem policial terminou com a apreensão de diversos objetos sem procedência, na manhã de quinta-feira (8), em Terra de Areia. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) tentaram abordar um veículo com alguns indivíduos no bairro Santa Rita. O motorista não respeitou a ordem e seguiu em alta velocidade pelas ruas do bairro. Em um ponto, os homens desceram do carro e correram em direção a um matagal. Os PMs chegaram a ir atrás deles, mas não conseguiram encontrar os suspeitos.

Em buscas no automóvel e no matagal os policiais encontram um pé de cabra, um martelo, um botijão de gás, uma mala com produtos alimentícios, dois celulares, duas extensões, além de diversas roupas. De acordo com a BM, houve uma série de furtos e arrombamentos na região nos últimos dias. Os policiais acreditam que os materiais apreendidos fazem parte dos roubos. A Polícia Civil está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso.

VEÍCULO RECUPERADO – A Polícia Civil conseguiu localizar uma retroescavadeira que havia sido roubada. O veículo, roubado em Triunfo, na região Metropolitana, foi localizado na manhã de quarta-feira (7), na área rural de Osório. Segundo o delegado João Henrique Gomes, a retroescavadeira, avaliada em 190 mil reais, foi apreendida e levada ao depósito da polícia, sendo posteriormente devolvida ao proprietário.