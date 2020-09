MULHER MORRE ATROPELADA

Uma mulher de 41 anos de idade foi morta atropelada na noite desta quarta-feira (26), em Nova Tramandaí, em Tramandaí. O caso ocorreu na Avenida Minas Gerais, no quilômetro 20 da ERS-786. O motorista acabou fugindo do local sem prestar socorro a vítima. A Brigada Militar (BM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas quando chegaram ao local a mulher já estava morta. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Civil está investigando o caso e segue analisando as imagens de câmeras de segurança para conseguir identificar o veículo que teria sido utilizado para o crime. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

OUTRA MORTE POR AFOGAMENTO

Em apenas três dias, duas pessoas acabaram morrendo por afogamento. O caso mais recente ocorreu nesta terça-feira (25). Um homem de aproximadamente 30 anos de idade acabou se afogando no Rio Mampituba, próximo a ponte que liga os municípios de Torres e Passo de Torres (SC). Os bombeiros chegaram a retirá-lo da água com vida, e o homem foi encaminhado pelo SAMU até o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres.

Porém, a vítima acabou não resistindo e faleceu no hospital. A Polícia Civil está investigando o caso e ainda não sabe se a vítima teria caído ou se jogado da ponte em direção ao rio. O nome da vítima não foi divulgado.

A outra morte havia ocorrido no último domingo (23), também em Torres. Segundo a Brigada Militar, um homem de 30 anos teria colido o veículo que ele dirigia contra pedras, as margens do Rio Mampituba. A vítima, que não teve o nome divulgado, entrou no rio e chegou a nadar por alguns metros. Ele foi resgatado por um pescador, que passava pelo local, porém acabou morrendo antes da chegada do SAMU. A Polícia Civil está investigando o caso.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (26). Segundo a BM, o crime teria ocorrido por voltas das 20h e 15min, na Avenida Fausto Borba Prates, em Cidreira. Os policiais informaram que a vítima teria sido surpreendida por dois homens armados em uma motocicleta. A vítima, que não tem antecedentes criminais, foi atingido pelos disparos e foi encaminhado sem gravidade ao Hospital de Tramandaí. A Polícia Civil está investigando o caso e até o momento não conseguiu identificar nenhum suspeito de ter cometido o crime.