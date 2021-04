HOMEM MORTO – Moradores acionaram a Brigada Militar (BM) na madrugada de sábado (10), após encontrarem um homem caído na Pista de Skate de Torres, na região central da cidade. Segundo a BM, quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local, a vítima estava deitada e com ferimentos de arma branca no peito. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamados e acabaram constatando o óbito. O nome e a idade da vítima não foram divulgados. A Polícia Civil está investigando o caso.

QUADRILHA PRESA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã da última sexta-feira (9), cinco homens durante abordagem realizada na BR-101, em Torres. De acordo com a PRF, o grupo é responsável pelo roubo de cabos de energia elétrica na região. Ao todo, foram apreendidos 86 quilos de cobre, além de alicates e outras ferramentas utilizadas nos roubos. Os indivíduos, entre 31 e 43 anos de idade, estavam abordo de dois veículos Parati com placas de Sapiranga. Os cinco já possuíam antecedentes por diversos crimes, incluindo furto, tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Todos foram encaminhados a DP de Torres, onde foi registrada a ocorrência.

FORAGIDO DETIDO – Os agentes da Guarda Municipal prenderam um homem de 33 anos que estava foragido da Justiça durante uma abordagem realizada na madrugada de domingo (11). O indivíduo foi abordado enquanto trafegava em situação suspeita em um veículo Gol pela Avenida Imara, no município de Imbé. Ao consultarem a Brigada Militar (BM), foi constatado que o condutor do automóvel estava em situação de foragido. Diante disso, os agentes efetuaram a prisão e levaram o criminoso até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência.

PRESO POR RECEPTAÇÃO – No sábado (10), a Brigada Militar prendeu um homem pelo crime de receptação. Segundo a BM, o indivíduo estaria vendendo notebooks roubados pelo valor de 50 reais. A prisão ocorreu em flagrante no bairro São Jorge, em Torres. Com o preso foram apreendidos dois notebooks e uma faca. O homem de 39 anos foi levado a DP da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

VEÍCULO RECUPERADO – Um homem de 30 anos de idade foi preso pela BM no domingo (11), após ter roubado um trator. O crime ocorreu no município de Santo Antônio da Patrulha. O homem foi preso na localidade de Miraguaia, interior da cidade, após ser contido por moradores. Ele foi encaminhado a DP de Santo Antônio para o registro de ocorrência. Já o veículo roubado, avaliado em aproximadamente 100 mil reais, foi apreendido e posteriormente devolvido ao seu proprietário.