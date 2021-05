CARGA APREENDIDA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de quarta-feira (5), uma carga com aproximadamente 66 quilos de maconha. A droga foi localiza no porta-malas de um veículo Ônix, que trafegava pela BR-101, em Torres, na divisa com Santa Catarina. Segundo a PRF, o condutor do carro teria relatado que era motorista de aplicativo e estava se dirigindo a capital gaúcha para realizar uma corrida.

Em consulta ao sistema foi constado que o veículo havia sido alugado. Diante dos fatos, o automóvel foi apreendido e o indivíduo, de 33 anos (natural de Porto Alegre), preso. Ambos foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para o registro de ocorrência.

Carga com drogas foi apreendida em Torres, na divisa com SC.

FOTO: PRF

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – A Polícia Civil (PC) prendeu na segunda-feira (3), um homem acusado de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu no início da manhã de domingo (2), no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Segundo a polícia, o indivíduo teria simulado um assalto e atacado uma mulher com golpes de facas, em uma parada de ônibus na Zona Sul da capital.

Após o crime, o homem fugiu em direção ao Litoral Norte gaúcho. Depois de investigações, a polícia conseguiu localizar o indivíduo em uma residência localizada no município de Balneário Pinhal, a aproximadamente 120 quilômetros de Porto Alegre. Na casa, também foi encontrada a faca utilizada no crime. O homem, que possui antecedentes por lesão corporal, ameaça e perturbação da tranquilidade, foi preso preventivamente e encaminhado a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da capital, onde foi reconhecido por uma testemunha.

A vítima, identificada como Thaís Hipólito, é ex-companheira do agressor. Segundo a irmã da vítima, o agressor vinha ameaçando a irmã para não pagar pensão alimentícia aos filhos do casal. Thaís foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santa Ana, onde segue internada. De acordo com a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam), Thaís está intubada e seu estado de saúde é grave. Ela teve diversas lesões, incluindo ferimentos na mão, rompimento de tendões e um comprometimento dos ligamentos, além de ter o baço, os pulmões e o diafragma dela perfurados.





Faca apreendida no Litoral foi utilizada no crime.

FOTO: PC

ATROPELAMENTO DE JOVEM – A Polícia Civil (PC) identificou o homem suspeito de ter atropelado Kamyla Lopes Tormes, de 19 anos. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (28/04), na Avenida Castelo Branco, em Torres. O motorista de um veículo Fiat Uno fugiu do local sem prestar atendimento à vítima. Conforme o delegado Juliano Aguiar de Carvalho, o responsável pelo crime teria se apresentado na Delegacia de Polícia (DP) de Torres, juntamente com seu advogado, e vai responder pelos seus atos. Além disso, o automóvel utilizado por ele foi apreendido e encaminhado para a perícia.

Quanto à vítima, ela segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Segundo informações, a jovem, que teve as pernas, bacia, braço e nariz quebrados, está sedada e o estado de saúde dela é delicado. A família de Kamyla pede pela doação de sangue, de qualquer tipo. As doações podem ser realizadas no Banco de Sangue do Hospital Conceição, na Avenida Francisco Trein, 596, no bairro Cristo Redentor, na capital. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 7h e 30min às 17h; e aos sábados das 7h e 30min às 12h. Mais informações pelo Whatsapp: (51) 3357-2072.

Uma vaquinha online está sendo realizada para manter os custeios da irmã e da mãe de Kamyla, enquanto permanecem com ela no hospital. As duas estão dormindo no lado de fora do local, visto que devido à pandemia, está proibida a presença de acompanhantes. Para ajudar com a ação acesse o link: http://vaka.me/2039115.

Kamyla Tormes (19) segue internada em hospital da capital, em situação delicada.

Foto: Divulgação

HOMEM ESFAQUEADO – Uma mulher foi presa pela Brigada Militar (BM) na madrugada de quarta-feira (5), após agredir o companheiro com golpes de faca, em Cidreira. A BM foi acionada, quando a vítima deu entrada no Posto de Saúde 24 horas da cidade, com um ferimento nas costas. Devido ao ferimento, o homem agredido precisou ser transferido para o Hospital de Tramandaí, onde precisou passar por cirurgia. Ele segue internado, mas sem risco de morte.

Após receberem informações sobre o ocorrido, os Policiais Militares (PMs) iniciaram as buscas pela mulher e conseguiram localizá-la na casa de parentes. Ela foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro de ocorrência. Segundo a polícia, a presa teria relatado que praticou a facada apenas para se defender das agressões do companheiro. A Polícia Civil está investigando o caso.

OPERAÇÃO AVANTE – Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou na tarde terça-feira (4), a Operação Avante Fecha Quartel em 12 municípios, incluindo Osório. A Operação, que deve ser realizada semanalmente, tem o objetivo aumentar o número de policiais militares no policiamento ostensivo, com o apoio dos militares que trabalham no serviço administrativo, aumentando a sensação de segurança da população. Durante a operação foram realizados patrulhamentos nas áreas comerciais e locais de maior circulação de pessoas e barreiras de trânsito em pontos estratégicos. Em Osório foram realizadas ações nas ruas centrais, no Largo dos Estudantes e na Praia de Atlântida Sul.