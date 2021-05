ACIDENTE NA ERS-389 – Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na manhã da última quinta-feira (20), na ERS-389 (antiga Estrada do Mar), em Xangri-lá. Segundo o Grupo Rodoviário da Brigada Militar, um automóvel Fiat Uno, seguia no sentido Capão – Osório, quando o motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando na altura do quilômetro 22 da rodovia. Além do condutor, haviam duas passageiras no carro no momento do acidente.

Segundo a BM, o trânsito precisou ficar interditado por aproximadamente 40 minutos para socorro das vítimas e retirada do veículo. O trio foi levado com ferimento leves, ao Hospital Santa Luzia, em Capão, onde receberam o atendimento e, posteriormente foram liberados.

TENTATIVA DE SUBORNO – Um homem foi preso na última quinta-feira (20), em Balneário Pinhal, após tentar subornar agentes da Polícia Civil (PC). Após investigações, a Polícia chegou ao indivíduo, o qual estava escondido no Litoral. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais encontraram na casa diversas porções de drogas como crack, cocaína e maconha, além de munições, dinheiro e diversos objetos. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 100 mil reais, entre objetos e drogas.

Segundo o delegado Alexandre Souza, durante a prisão, o criminoso, conhecido como principal fornecedor de cocaína de Pinhal, teria oferecido um quadriciclo aos agentes para não ser detido. Além do crime de tráfico, o preso vai responder por posse irregular de munição e corrupção, devido a tentativa de suborno. O homem foi levado a Delegacia do município e, posteriormente ao sistema prisional, onde vai ficar a disposição da Justiça.

ASSALTANTES PRESOS – A Guarda Municipal de Imbé (GMI) prendeu na madrugada de domingo (23), dois homens em flagrante após terem assaltado um pedestre no bairro Ipiranga, em Imbé. De acordo com a GMI, a vítima, um homem de 27 anos, teria relatado que ele foi abordado por quatro indivíduos, os quais levaram seu celular e sua mochila, onde estavam alguns pertences e os documentos.

Após buscas da região, os agentes abordaram dois suspeitos, de 24 e 34 anos, respectivamente. A dupla, que possui diversos antecedentes por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, roubo, entre outros; foi levada a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi reconhecida pela vítima e presa. Já os outros dois envolvidos do assalto seguem sendo procurados.