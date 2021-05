MORTE NO TRÂNSITO – Um homem morreu durante um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (24), em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade revelada, seguia em uma motocicleta quando acabou colidindo contra um automóvel. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 31 da BR-290 (Freeway), no sentido Porto Alegre – Litoral. O motociclista acabou morrendo no local. Já o motorista do carro não sofreu ferimentos. Após ser ouvido pelos policiais ele foi liberado.

OUTRO ACIDENTE – No início da noite de terça-feira (25), um caminhão acabou tombando no quilômetro 86 da BR-101, em Osório. Segundo a PRF, a carreta que transportava uma carga de MDF seguia no sentido Osório – Torres, quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo. O trânsito precisou ser bloqueado no local para a retirada do caminhão. Felizmente, ninguém se feriu.

HOMEM ARMADO – Um homem foi preso na madrugada de terça-feira (25), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O indivíduo foi abordado pelos agentes da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT), enquanto trafegava em um automóvel pelo bairro São Francisco. Durante revista no carro, os agentes encontraram uma espingarda de pressão.

Segundo a GMT, a arma havia sido alterada para receber munição calibre 22 milímetros. O indivíduo chegou a relatar aos guardas que haviam comprado a arma poucos minutos antes da abordagem pelo valor de 80 reais e pretendia vendê-la na internet. Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), para o registro de ocorrência.

ASSALTANTES PRESOS – Entre terça (25) e quarta-feira (26), a Brigada Militar (BP) prendeu dois homens por roubo. As ações distintas ocorreram em Terra de Areia e Tramandaí. Em Terra de Areia, um indivíduo de 32 anos foi detido no bairro Santa Rita de Cássia, na terça. Segundo a BM, o criminoso, que possui diversos antecedentes por homicídio, roubo e receptação, havia furtado uma bicicleta.

Já na quarta-feira, outro homem foi preso por roubo, dessa vez em Tramandaí. A prisão ocorreu em flagrante na Zona Sul da cidade. De acordo com a Brigada, o indivíduo de 26 anos, com passagem por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação, entre outros crimes, havia assaltado um casal na Avenida Beira-Mar. Com o assaltante foi apreendido um simulacro de pistola e o celular roubado das vítimas.

Os dois presos foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de seus respectivos municípios para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.

OPERAÇÃO NA REGIÃO – Uma Operação da Polícia Civil (PC) realizou na quarta-feira (26), o cumprimento de quatro mandados de prisão temporária pelo crime de roubo. As ações foram comandas pelos delegados Paulo da Silva Perez e João Henrique Gomes de Almeida. Ao todo, quatro homens foram presos, nas cidades de Osório e Tramandaí. Todos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência.