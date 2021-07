FORAGIDOS PRESOS – Os agentes da Brigada Militar (BM) cumpriram dois mandados de prisão na noite de segunda-feira (28/06). Ambas as ações ocorreram no bairro Terminal Turístico, em Tramandaí. Segundo a BM, a dupla foi caminhava pela Rua Andrade Neves, quando foram vistos e abordados pelos Policiais Militares (PMs), durante patrulhamento de rotina. Ao consultarem o sistema, foi confirmado que ambos possuíam mandados em aberto expelidos pela Comarca de Gravataí, no dia 17 de julho de 2019.

Conforme a BM informou, um dos homens, de 39 anos de idade, possui diversos antecedentes por crimes como homicídio, sequestro, cárcere privado, tráfico e posse de entorpecentes, roubo, entre outros. Já o segundo indivíduo, de 25 anos, possui passagem por homicídio, sequestro, cárcere e posse de drogas. Os dois presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente conduzidos ao sistema prisional.

Outra prisão – Em outra ação realizada no Terminal Turístico, dessa vez na Avenida João de Magalhães, uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Com ela foram apreendidas 48 gramas de cocaína, nove pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Diante da situação, ela foi levada a DPPA de Tramandaí, para o registro de ocorrência.