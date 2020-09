JOVEM DESAPARECIDO É ENCONTRADO MORTO

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) localizou na tarde desta terça-feira (15), o jovem de 21 anos que havia desaparecido na última quinta (10), enquanto nadava no Rio Tramandaí. O corpo de Jone do Santos Ribeiro dos Santos foi encontrado em uma faixa de areia na praia de Tramandaí, próximo a imagem de Iemanjá.

Segundo informações, a vítima, que é moradora do bairro Mathias Velho, em Canoas, na região Metropolitana, estava no Litoral a passeio. O amigo de Jone, que estava com ele no momento do acidente, relatou aos bombeiros, que o jovem estava tentando realizar a travessia a nado de Tramandaí para Imbé, quando acabou sendo levado pela correnteza.

A vítima teria gritado por socorro, porém acabou sendo levado pelas águas. Desde então os bombeiros tem realizado buscas na região para localizar Jone. De acordo com os agentes, o local onde o jovem desapareceu não é recomendado para banho ou travessia.

Policia investiga o caso

Um inquérito foi aberto para investigar a morte do jovem. Segundo o delegado Paulo da Silva Perez, Jone desapareceu quando estava acompanhado de três amigos que, inclusive, registraram a ocorrência. Perez explicou que o inquérito tem prazo de 30 dias. Neste período, ele pretende ouvir os depoimentos dos três amigos como testemunhas e juntar os laudos do Instituto-Geral de Perícia (IGP). “Temos de ouvir os detalhes para ver as circunstâncias. A morte em tese foi violenta, pois foi afogamento, temos então de apurar as circunstâncias da morte”, esclareceu o delegado.

SUSPEITO DE ASSALTO A RESIDÊNCIAS É PRESO

Nesta terça-feira (15), a Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos de idade, suspeito de exercer vários roubos a residências, em Cidreira. De acordo com o delegado Alexandre Souza, em uma de suas ações, o indivíduo, acompanhado de outros criminosos, teria agredido uma mulher a “pauladas e chutes” e furtado seus pertences. O homem foi encaminhado a Delegacia de Cidreira, onde foi reconhecido por uma das vítimas. O indivíduo segue em prisão preventiva, enquanto continuarem as investigações.

FORAGIDOS SÃO PRESOS NO LITORAL NORTE

Na noite desta quarta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que estava foragido da Justiça. O indivíduo foi abordado quando trafegava pela BR-101, em Osório, em um automóvel Fiat/Argo com placas de Itajaí (SC). Segundo a PRF, além do foragido, outros quatro homens (todos com antecedentes por tráfico) também estavam no veículo abordado.

O foragido, de 29 anos de idade e natural de Itajaí, foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Osório, onde foi registrada a ocorrência e posteriormente foi conduzido ao sistema prisional. Ele foi condenado pela Justiça catarinense pelo crime de roubo e/ou furto. Os demais indivíduos que estavam no carro foram ouvidos pela polícia e liberados.

Outra apreensão

Na terça-feira (15), a Brigada Militar (BM) prendeu um homem que estava foragido da Justiça. Segundo a BM, o indivíduo de 27 anos de idade, foi abordado enquanto caminhava pelo bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa. Após consultarem o sistema, os agentes confirmaram que o suspeito estava foragido. O homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas, foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Capão e posteriormente foi conduzido ao sistema prisional.