TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – Um homem de 29 anos de idade foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (19), em Tramandaí. O indivíduo é acusado de ter tentado matar a ex-companheira e o namorado dela com golpes de facada. O crime ocorreu em janeiro desse ano. Na época, o casal ficou ferido e precisou ser internado no Hospital da cidade. Felizmente, as vítimas conseguiram sobreviver.

Segundo a Polícia, o criminoso chegou a ameaçar a ex-companheiro, afirmando que retornaria para concretizar o crime. Após investigações, a Polícia finalmente conseguiu localizar e prender o agressor, que estava escondido em uma residência no bairro Nova Tramandaí. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar a disposição da Justiça.

AGREESSÃO A IDOSA – A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira (20), um homem pelo crime de violência doméstica. O indivíduo de 34 anos de idade foi preso em flagrante, em Osório, após agredir a própria mãe. Segundo o Delegado João Henrique Gomes, após o registro de ocorrência, o criminoso foi conduzido a Penitenciária Modulada Estadual de Osório, onde vai permanecer preso preventivamente, até o término das investigações.