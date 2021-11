INCÊNDIO CONTROLADO – A chuva ajudou a controlar o incêndio que atingia a floresta de pinus em Mostardas. Segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), as chamas foram consideradas controladas, na terça-feira (16). O fogo teria começado na tarde do dia 10, emuma empresa de madeira de reflorestamento, na localidade de Cacimbas, na altura do quilômetro 205 da RST-101. Já no sábado, as chamas foram detectadas em área vizinha ao terreno da companhia, se espalhando rapidamente para a plantação de pinus em razão do vento.

Uma localidade a cerca de cinco quilômetros próximo ao foco do incêndio foi monitorada, mas não sofreu riscos de ser afetada. Bombeiros militares e brigadistas atuaram no combate às chamas durante o fim de semana. Servidores da prefeitura de Mostardas também participam da operação. Vale ressaltar que, a origem do fogo ainda é desconhecida.

Foto: CBM

Chuva que atingiu a região ajudou a controlar incêndio em mata de Mostardas.

INCÊNDIO EM DEPÓSITO – Após quatro dias de investigações, a Polícia Civil informou na terça-feira (16), que contabilizou 150 veículos danificados em incêndio no depósito credenciado do Detran-RS em Capivari do Sul. O caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira (12). A investigação também confirmou que um suspeito foi identificado após coleta de impressões digitais no local.

O delegado João Henrique Gomes, responsável pelo caso, diz que 103 veículos foram totalmente queimados, assim como também já havia informado o Instituto-Geral de Perícias (IGP), e agora foram contabilizados os carros com queima parcial. Ao todo, são mais 47. A autarquia, que informou ainda aguardar resultado oficial da perícia, divulgou que somente após esse fato terá condições de contabilizar e divulgar os prejuízos.

Segundo o delegado Gomes, imagens de câmeras de segurança, não divulgadas, mostram um homem atirando coquetel molotov nos veículos. O arremesso foi em três pontos, e o fogo se espalhou rapidamente devido ao material inflamável, principalmente resto de combustível nos tanques de alguns automóveis.

A polícia tem algumas linhas de investigação sobre a motivação do crime, mas ainda não pode revelar. No local, há veículos apreendidos por multas de trânsito ou durante ações policiais. Os proprietários negaram qualquer tipo de envolvimento com desavenças ou dívidas.

Foto: Ronaldo Bernardi

Mais de 100 veículos ficaram queimados em incêndio, no depósito do Detran em Capivari.

ACIDENTE DE TRÂNSITO – Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (17). A colisão entre um carro e uma carreta ocorreu na RST-101, no distrito de Passinhos. Segundo informações, a motorista do automóvel, um Astra com placas de Capivari do Sul, ficou ferida e precisou ser levada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). A mulher, de 19 anos, fraturou a perna e sofreu ferimentos na face e crânio. Ela segue interna e o seu quadro de saúde é instável. Já o condutor do caminhão, não sofreu ferimentos. A Polícia chegou a ser acionada para registrar a ocorrência, mas a causa do acidente não foi divulgada.

