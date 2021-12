VEÍCULOS RECUPERADOS – A Brigada Militar (BM) foi acionada no sábado (11), após moradores avistarem um veículo suspeito estacionado em uma região de mata, na cidade de Cidreira. Segundo a BM, quando os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) chegaram até o local, encontraram o automóvel, um Citroen/Picasso, abandonado.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o carro estava em situação de furto. Os policiais informaram que o veículo havia sido furtado na noite de quinta-feira (9), em Balneário Pinhal. Diante dos fatos, o automóvel foi removido e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) para o registro da ocorrência e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

Foto: BM

Veículo encontrado em Cidreira havia sido furtado em Balneário Pinhal dois dias antes.

OUTRA AÇÃO – Na madrugada de domingo (12), outro automóvel foi recuperado no Litoral Norte. A ação ocorreu em Tramandaí e contou com a participação da Guarda Municipal da cidade (GMT). Os agentes receberam informações de que um motorista havia sido assaltado na Avenida Fernandes Bastos e que tinha sido roubado o seu Ford Fusion.

A partir daí foram realizadas buscas na região, sendo o carro localizado na Avenida Belo Horizonte, a poucas quadras do crime. O veículo foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência, e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

FORAGIDO CAPTURADO – A Brigada Militar prendeu no sábado (11), um homem que estava foragido da Justiça desde o último dia 30 de julho. Segundo a BM, o indivíduo, de 39 anos, foi preso em flagrante na praia de Quintão, em Palmares do Sul, durante patrulhamento de rotina. Conforme os Policiais Militares (PMs) relataram, a abordagem acorreu após o preso apresentar atitude suspeita. O homem foi levado à Delegacia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

