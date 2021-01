OPERAÇÃO GANDAIA – Na noite desta quarta-feira (6), a Polícia Civil (PC) deflagrou em Santo Antônio da Patrulha a Operação Gandaia. As ações tiveram como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade, principalmente em bares e postos de combustíveis da região. Diversas pessoas foram abordadas e veículos foram abordados, mas ninguém foi preso ou autuado. De acordo com a PC, novas ações como essa estão previstas para serem realizadas em Santo Antônio e outros municípios do Litoral Norte nos próximos dias.

IDOSO PRESO – A Polícia Civil (PC) prendeu nesta quarta-feira (6), um homem de 70 anos de idade, suspeito de tentativa de estupro. A prisão ocorreu na Praia de Salina, em Cidreira. De acordo com a PC, o idoso teria tentado forçar relações sexuais com uma vizinha, uma senhora de 68 anos de idade. O homem foi encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira para registro de ocorrência e posteriormente foi conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer em prisão preventiva.

FISCALIZAÇÃO DA PESCA – A Brigada Militar (BM), por meio da Patrulha Ambiental (Patram), realizou na manha de terça-feira (5), um patrulhamento no Rio Mampituba. O objetivo da ação foi fiscalizar a região com intuito de evitar a pesca predatória no período de piracema (época de reprodução dos peixes). Vale ressaltar que durante esse período, ocorrido entre 1o de outro e 31 de janeiro, a pesca segue permitida, desde que o pescador siga uma série de normas. De acordo com a Patram, durante a ação, não foram registradas nenhuma irregularidade.